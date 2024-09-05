Фёдор Чалов пожелал удачи сборной России в матче с Вьетнамом

Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов пожелал удачи сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом. Команды будут играть на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

«Ребята, всем привет из Греции. Желаю сегодня удачи и победы нашей сборной в матче с Вьетнамом. И чтобы получилось порадовать наших болельщиков», — сказал Чалов.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».