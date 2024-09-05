Стоцкий: «Зенит» остаётся основным претендентом на чемпионство

Бывший футболист «Краснодара» и «Пари НН» Дмитрий Стоцкий оценил уровень «Зенита» в сезоне-2024/2025. По его словам, команда осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Стоцкий считает, что именно сине-бело-голубые остаются фаворитом в чемпионской гонке РПЛ.

«По уровню команда осталась примерно такой же. Латышонок хорошо себя проявляет, Глушенков — тоже. В прошлом сезоне Глушенков смотрелся хорошо, сейчас он показывает в «Зените» то же самое, что и показывал в «Локомотиве».

Думаю, «Зенит» остаётся основным претендентом на золотые медали. У Санкт-Петербурга самый сильный состав, длинная скамейка. И чемпионства в последние шесть лет говорят сами за себя», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом страны в шести последних сезонах подряд.