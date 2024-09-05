Нападающий Иван Сергеев поделился эмоциями от возвращения в «Крылья Советов». Накануне стало известно, что форвард на полноценной основе переходит из «Зенита» в самарскую команду.

«Я рад вернуться. Спасибо большое всем, кто участвовал. Сергей Александрович Корниленко и клуб договорились. Сейчас самое главное — набрать оптимальную форму и доказывать. Главное, чтобы команда побеждала. Я полностью готов приносить пользу команде.

С командой ещё не встретился, но ребят уже видел. У меня со всеми здесь тёплые отношения. Важно втянуться как можно быстрее. Думаю, ребята мне помогут, потому что я всех здесь знаю», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».