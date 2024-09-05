Карвахаль рассказал, как сборная Испании готовилась к финалу Евро-2024 с Англией

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, как сборная Испании готовилась к финалу чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Англии.

«Мы провели анализ и всё узнали насчёт их сильных сторон. И про смещения Беллингема с фланга в штрафную, и про Саку, который любит ускоряться на фланге. Мы пытались сдержать их, но всё-таки играли лучше. Англия — очень конкурентоспособная сборная, которая обладает талантливыми игроками», — приводит слова Карвахаля The Athletic.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.