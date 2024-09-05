Сергеев: большое спасибо болельщикам «Крыльев», что так полюбили меня

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о любви со стороны болельщиков самарского клуба. Ранее сегодня футболист вернулся в «Крылья» из «Зенита».

— Какие ощущения после того, как всё закончилось?

— Я рад, одна улыбка. Я рад вернуться. Всегда говорил только тёплые слова нашим болельщикам. Большое спасибо болельщикам «Крыльев Советов», что так полюбили и приняли меня. Я буду полностью отдаваться на поле, как это было. Всегда могу встретить кого-то на улице, сфотографироваться и дать автограф. Только тёплое отношение. Всех приглашаю на матчи болеть за нас. Мы будем показывать хорошую игру, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».