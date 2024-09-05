Иван Сергеев назвал свои цели в «Крыльях Советов»

Нападающий Иван Сергеев назвал свои цели после возвращения в «Крылья Советов». Ранее футболист выступал за «Зенит».

«Моя цель понятна — приносить пользу команде. Как можно больше забивать. С Сергеем Александровичем Корниленко ещё не обсуждали, думаю, если рекорд будет побит, он первым порадуется. Самое главное, чтобы команда выигрывала», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».