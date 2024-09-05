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Корниленко: хотели усилить линию нападения, Сергеев был приоритетной целью «Крыльев»

Корниленко: хотели усилить линию нападения, Сергеев был приоритетной целью «Крыльев»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по поводу перехода нападающего Ивана Сергеева в самарский клуб.

«Перспективы «Крыльев» остались те же. Мы хотели усилить линию нападения. Нашей приоритетной целью был Ваня. Мы довольны и счастливы, что этот переход случился, потому что всё было непросто. Спасибо Ване за его желание, руководству нашего клуба. Считаю, мы хорошо отработали. Вячеслав Андреевич Федорищев сыграл ключевую роль, после этого дело сдвинулось. Надеемся, что Ваня тоже будет нам помогать. Его голы и эмоции нужны», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

О переходе Сергеева самарские «Крылья Советов» объявили сегодня, 5 сентября.

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