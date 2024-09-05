Иван Сергеев: я пришёл в «Крылья Советов» не за деньгами

Нападающий Иван Сергеев заявил, что перешёл в «Крылья Советов» из «Зенита» не ради денег. Он выразил надежду, что удастся выиграть трофеи с самарским клубом.

— В «Крыльях» вы будете зарабатывать меньше, чем в «Зените»?

— Меня официально представили, но до конца ещё не знаю. Я сюда пришёл не за деньгами.

— Ты выиграл в «Зените» абсолютно всё. Зарядишь теперь наших ребят?

— Обязательно (улыбается). Теперь надо выиграть с «Крыльями», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».