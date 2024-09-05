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В «Крыльях Советов» высказались о модернизации базы

В «Крыльях Советов» высказались о модернизации базы
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о модернизации клубной базы.

«В вопросе модернизации базы есть прогресс, мы готовим планы, все моменты, которые должны будут реализоваться. Двигаемся в этом направлении. Надеемся, в чёткое время мы сможем назвать конкретные сроки», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Игоря Осинькина набрала шесть очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 17 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с казанским «Рубином» 13 сентября.

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