Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вьетнам — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корниленко рассказал о переговорах с «Зенитом» при переходе Сергеева

Корниленко рассказал о переговорах с «Зенитом» при переходе Сергеева
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Зенита».

«Считаю, что лёгких трансферов вообще не бывает. Хватало сложностей, но клуб хорошо отработал. «Зенит» тоже повёл себя достаточно корректно по отношению к нам. Повторюсь, без помощи Вячеслава Андреевича Федорищева это бы не состоялось», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».

Материалы по теме
Глава Самарской области помог с переходом Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android