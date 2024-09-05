Корниленко рассказал о переговорах с «Зенитом» при переходе Сергеева

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Зенита».

«Считаю, что лёгких трансферов вообще не бывает. Хватало сложностей, но клуб хорошо отработал. «Зенит» тоже повёл себя достаточно корректно по отношению к нам. Повторюсь, без помощи Вячеслава Андреевича Федорищева это бы не состоялось», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».