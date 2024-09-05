Врач сборной России: в игре с Вьетнамом в такую погоду есть риск получения теплового удара

Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов высказался об условиях, в которых проходит товарищеская игра россиян со сборной Вьетнама. Матч пройдёт в Ханое (столице Вьетнама).

«Условия, безусловно, не из самых лёгких, но мы к этому были готовы. Для нас это не является никаким сюрпризом. Есть целый комплекс специальных мероприятий, в том числе восстановительных. Мы контролируем и водносолевой баланс.

Да, экстремальные условия, но это футбол, спорт. К этому надо быть готовыми. Я считаю, что из этого не стоит делать трагедию. Есть разные факторы риска в игру в холод или в жару. В холод главная опасность — травматизм. В жару — общее перегревание, нарушение водного баланса. Совершенно разные риски, о которых заранее надо думать. В такую погоду есть риск получения теплового удара, связанного с жарой, духотой и влажностью. Также есть риск обезвоживания организма», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.