В «Крыльях Советов» не исключили появления новых игроков до конца трансферного окна

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко не исключил появления новых игроков в самарской команде до конца летнего трансферного окна.

«В первую очередь нам надо было усилить позицию нападающего, мы это сделали. Время до 12 сентября ещё есть, поэтому посмотрим, как будет складываться ситуация. Вполне возможно, что ещё что-то может быть, но гарантий никаких нет», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 5 сентября, в «Крылья Советов» перешёл нападающий Иван Сергеев. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».