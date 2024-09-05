Тарханов: Вьетнам и Таиланд могут создать проблемы сборной России

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Вьетнамом и Таиландом.

«Мне интересны эти игры, конечно. Мы пока не участвуем в европейских турнирах, поэтому любой соперник для нас хороший. От матчей ожидаю хорошего футбола, потому что изначально мы сильнее этих команд. Вьетнам и Таиланд могут создать проблемы, но сборная России должна эти проблемы решить и победить», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, матч между Россией и Вьетнамом состоится сегодня, 5 сентября. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 16:00 мск. Отметим, что сборные России и Вьетнама никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне.