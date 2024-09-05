Корниленко: боюсь, Сергеев не побьёт мой рекорд по играм за «Крылья», но хочу это пожелать

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возвращении нападающего Ивана Сергеева в самарский клуб.

«Желаю Ивану побольше забивать. Единственное — боюсь, что он не побьёт мой рекорд по играм за команду. Хочу ему это пожелать», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сергей Корниленко провёл за «Крылья Советов» 206 матчей.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Игоря Осинькина набрала шесть очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 17 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с казанским «Рубином» 13 сентября.