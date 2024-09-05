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Вьетнам — Россия. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Вьетнам — Россия: Кузяев открыл счёт на 24-й минуте

Вьетнам — Россия: Кузяев открыл счёт на 24-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Вьетнама и России. Команды играют на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Сборная России выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Перерыв
0 : 1
Россия
0:1 Кузяев – 24'    

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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