Вьетнам — Россия: Кузяев открыл счёт на 24-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Вьетнама и России. Команды играют на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Сборная России выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».