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Мовсисян: Тикнизян готов играть в Европе, сейчас у него возраст для шага вперёд

Мовсисян: Тикнизян готов играть в Европе, сейчас у него возраст для шага вперёд
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Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян высказался об интересе «Севильи» к 25-летнему футболисту «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Однозначно Тикнизян готов к уровню Ла Лиги. Интерес от «Севильи» говорит о том, что Наир – высококвалифицированный футболист. Ему поскорее надо ехать в европейский чемпионат. Очень много примеров есть в футболе, когда многие футболисты раскрываются в более позднем возрасте, но Тикнизяну сейчас 25 лет. Я бы сказал, что он ещё молодой и сейчас самый возраст для шага вперёд. Я думаю, что по игровым качествам он готов заиграть в Европе», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Тикнизяна заинтересовано московское «Динамо». В нынешнем сезоне Наир принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. На счету Тикнизяна 12 игр за национальную команду Армении, в которых он отметился одним голом. Действующий контракт Наира с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в € 6,5 млн.

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