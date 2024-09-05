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«Балтика» объявила об уходе главного тренера Александра Грищенко

«Балтика» объявила об уходе главного тренера Александра Грищенко
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Российский тренер Александр Грищенко покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Трудовое соглашение между футбольным клубом «Балтика» и Александром Грищенко расторгнуто по соглашению сторон.

Молодой специалист вернулся в родной клуб и возглавил главную команду «Балтики» в июне. Сегодня Александр Александрович провёл заключительную тренировку в «Балтике» и тепло попрощался с командой.

Мы благодарим Александра Александровича за работу в «Балтике». Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Желаем успехов в дальнейшей карьере. Уверены, большой тренерский путь у вас ещё впереди!» — написано в заявлении клуба.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал» (18).

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