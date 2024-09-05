Литвинов пошутил, что взял с собой во Вьетнам тарасовский борщ

Футболист сборной России Руслан Литвинов рассказал, что родственники попросили привезти из Вьетнама сувенирные магниты, а сам он взял с собой тарасовский борщ.

— Вы заехали в Новогорск на следующий день после матча за «Спартак». Рады, что удалось поспать дома перед длительной командировкой?

— В этом есть свой плюс. Перед сбором повидался с родственниками, с семьёй, переключился с игр чемпионата и приехал в сборную со свежей головой.

— Что вас просят привезти из Вьетнама?

— Всех волнуют магнитики и то, какими блюдами мы будем питаться в Ханое. Уже сказал, что берём с собой много тарасовского борща (смеётся), — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Напомним, в эти минуты сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Вьетнама. Игра проходит во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 16:00 мск. Сборные России и Вьетнама никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне, этот матч будет первым. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.