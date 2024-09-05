Дюков рассказал, что его не удивил переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не удивлён тому, что нападающий Александр Соболев перешёл из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Не могу сказать, что внимательно следил за трансфером Александра Соболева. В любом случае переход игрока — это предмет договорённости сторон. «Спартак» и «Зенит» договорились, переход состоялся. Честно говоря, я в футболе давно, меня уже удивить чем-то сложно. Но дай бог, чтобы переход пошёл на благо футболисту Соболеву, это игрок, который привлекался в сборную», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, о переходе Соболева «Зенит» объявил 30 августа. Чуть больше месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.