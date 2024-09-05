Канчельскис: в «Крыльях» Сергеев будет много забивать и станет лучшим бомбардиром

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов» из «Зенита».

«У Сергеева будет игровая практика, поэтому отношусь положительно к этому переходу. Это правильное решение для всех. Человек хочет играть в футбол. Он — молодец, сделал серьёзный шаг.

Мог оставаться в «Зените», но он там мало играет, больше сидит на скамейке. Радует, что у него есть желание больше выходить на поле. Думаю, в «Крыльях» он будет много забивать и станет лучшем бомбардиром. В РПЛ в пятёрке должен быть. Много футболистов, кто составит ему конкуренцию. Поэтому в конце сезона посмотрим», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами. В минувшем сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов». Всего в составе сине-бело-голубых российский нападающий сыграл 93 матча во всех соревнованиях, в которых забил 30 голов и сделал 15 ассистов.

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