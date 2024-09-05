Черчесов показал успехи в изучении казахского языка после критики в его сторону

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поправил переводчика во время пресс-конференции с журналистами. Черчесов, который возглавил сборную Казахстана, показал успехи в изучении казахского языка на пресс-конференции перед матчем с Норвегией.

— В составе «Елимая» хорошо выступает Жан-Али Пайруз. В матче Кубка лиги он сделал хет-трик. Почему вы его не вызвали? (журналист).

— В Кубке лиги против кого? (Черчесов).

— Нет-нет, всего три гола в Кубке лиги (журналист).

— Ну вот, я лучше понимаю, нежели наш переводчик (Черчесов).

После другого вопроса на казахском языке российский тренер отказался от перевода.

— Я понял уже, что он сказал, я же изучаю язык, — приводит слова Черчесова Tengri Sport.

Во время первой встречи с журналистами на новой должности Станислав Черчесов просил задавать вопросы на русском языке, после чего со стороны местных СМИ в сторону тренера пошла необоснованная критика. Напомним, главным тренером национальной команды Казахстана Черчесов стал в июне 2024 года. Ранее возглавлял сборную Магомед Адиев.