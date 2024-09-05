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Вьетнам — Россия: хозяева забили гол в свои ворота

Вьетнам — Россия: хозяева забили гол в свои ворота
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Вьетнама и России. Команды играют на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу России.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 62'     0:3 Мусаев – 77'    

На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол.

Ранее, на 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

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