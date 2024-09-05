Евгений Латышонок дебютировал за сборную России в матче с Вьетнамом

26-летний вратарь санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом, выйдя на замену после перерыва.

Команды играют на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной России.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

Как сборная России играет при Карпине: