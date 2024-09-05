Барриос и Соболев урегулировали отношения после драки в матче Кубка России — источник

Новоиспечённый нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев, ранее выступавший за «Спартак», и полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос провели личный разговор на тему драки, произошедшей между московским и санкт-петербургским клубами после матча Фонбет Кубка России в ноябре 2022 года (0:0, 4:2 пен.), в которой оба футболиста принимали участие. Об этом сообщает телеграм-канал «Кафешка».

По информации источника, конфликта между Соболевым и Барриосом нет.

Напомним, о переходе Соболева «Зенит» объявил 30 августа. Чуть больше месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

Легионеры на контракте с «Зенитом»: