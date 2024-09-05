Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» может перейти в бразильский «Фламенго» — Романо

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» может перейти в бразильский «Фламенго» — Романо
Комментарии

Руководство «Фламенго» начало вести переговоры с французским нападающим Антони Марсьялем. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что бразильский клуб ведёт активные поиски на позицию форварда после травмы основного нападающего Педро. Ранее сообщалось, что 28-летний игрок может перейти во французский чемпионат, в котором к нему проявляли интерес «Лилль», «Марсель», а также «Лион».

В сезоне-2023/2024 Марсьяль сыграл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Кевин Де Брёйне не номинирован на «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android