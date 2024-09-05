Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» может перейти в бразильский «Фламенго» — Романо

Руководство «Фламенго» начало вести переговоры с французским нападающим Антони Марсьялем. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что бразильский клуб ведёт активные поиски на позицию форварда после травмы основного нападающего Педро. Ранее сообщалось, что 28-летний игрок может перейти во французский чемпионат, в котором к нему проявляли интерес «Лилль», «Марсель», а также «Лион».

В сезоне-2023/2024 Марсьяль сыграл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 10 млн.