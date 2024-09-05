CIES Football Observatory оценил трансферную стоимость Угальде и Тюкавина

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг трансферной стоимости нападающих, выступающих за пределами топ-6 европейских лиг в возрасте до 23 лет, которая была рассчитана по собственной статистической модели. В рейтинге опубликованы два футболиста Российской Премьер-Лиги.

Манфред Угальде из московского «Спартака» находится на четвёртой строчке рейтинга с оценкой в размере € 27 млн. На строчку выше был поставлен форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, чей трансферный потенциал был оценён в € 31,2 млн. Возглавил список Брайан Бробби из нидерландского «Аякса» (€ 43 млн).

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Угальде составляет € 7,5 млн, а Тюкавина — € 16 млн.