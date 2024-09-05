Агент Мангаша: трансфер в «Спартак» согласован, Рикарду прилетит в выходные

Футбольный агент Сержиу Тьягу Рибейру заявил, что со «Спартаком» согласованы все детали по трансферу защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша. Сообщается, что игрок, возможно, прилетит в Москву уже в выходные.

«Трансфер согласован, всё решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или в воскресенье», — приводит слова Рибейру «РБ Спорт».

В текущем сезоне Рикарду Мангаш провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.