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Агент Мангаша: трансфер в «Спартак» согласован, Рикарду прилетит в выходные

Агент Мангаша: трансфер в «Спартак» согласован, Рикарду прилетит в выходные
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Футбольный агент Сержиу Тьягу Рибейру заявил, что со «Спартаком» согласованы все детали по трансферу защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша. Сообщается, что игрок, возможно, прилетит в Москву уже в выходные.

«Трансфер согласован, всё решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или в воскресенье», — приводит слова Рибейру «РБ Спорт».

В текущем сезоне Рикарду Мангаш провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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