Тамерлан Мусаев отметился первым голом за сборную России в дебютном матче

Нападающий ПФК ЦСКА Тамерлан Мусаев забил гол на 77-й минуте товарищеского матча между сборными России и Вьетнама (0:3). Этот мяч стал первым для футболиста за российскую национальную команду. Кроме того, данная игра стала первой для 23-летнего нападающего в составе сборной России.

Команды играли на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). До гола Мусаева, на 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

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