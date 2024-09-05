Сборная России одержала четыре сухие победы подряд впервые с отбора на ЧМ-2014

Победа сборной России в товарищеском матче с вьетнамской национальной командой (3:0), в котором она не пропустила ни одного гола, стала для неё четвёртым сухим выигрышем подряд. В последний раз серия из четырёх побед без пропущенных мячей была у сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира — 2014, когда команду возглавлял итальянский тренер Фабио Капелло.

Ранее сборная России разгромила белорусскую национальную команду со счётом 4:0, обыграла Сербию со счётом 4:0 и победила Кубу со счётом 8:0.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

Как сборная России играет при Карпине: