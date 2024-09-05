Литвинов: матч с Вьетнамом — не самый влажный в карьере, было еще хуже

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов поделился мнением о минувшем товарищеском матче со сборной Вьетнама (0:3).

«Состояние нормальное, но погодные условия вносят свои коррективы, тяжеловато. Однако мы понимали, что так будет, вчера тренировались. Все в равных условиях играют. Главное — выиграли. Уже в конце понимали, что при счёте 3:0 сзади можно спокойно постоять и отпустить инициативу. Это не самый влажный матч в моей карьере, я играл за молодёжку в Китае, было ещё хуже», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

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