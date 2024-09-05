Дмитрий Стоцкий: когда надо, Галактионов может и напихать по делу

Экс-защитник «Краснодара» и «Пари НН» Дмитрий Стоцкий оценил работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова, с которым знаком по работе в нижегородском клубе.

«Могу сказать, что это хороший специалист. Он ещё будет прибавлять и развиваться в тренерском мастерстве. Он тактик или мотиватор? Всё в совокупности. Тактические занятия и мотивация дают результат. Когда надо, он может и напихать по делу», — приводит слова Дмитрия Metaratings.

«Локомотив» после 7-го тура Российской Премьер-Лиги занимает третье место в турнирной таблице с 15 очками. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнётся в 12:00 по московскому времени.