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Дмитрий Стоцкий: когда надо, Галактионов может и напихать по делу

Дмитрий Стоцкий: когда надо, Галактионов может и напихать по делу
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Экс-защитник «Краснодара» и «Пари НН» Дмитрий Стоцкий оценил работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова, с которым знаком по работе в нижегородском клубе.

«Могу сказать, что это хороший специалист. Он ещё будет прибавлять и развиваться в тренерском мастерстве. Он тактик или мотиватор? Всё в совокупности. Тактические занятия и мотивация дают результат. Когда надо, он может и напихать по делу», — приводит слова Дмитрия Metaratings.

«Локомотив» после 7-го тура Российской Премьер-Лиги занимает третье место в турнирной таблице с 15 очками. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнётся в 12:00 по московскому времени.

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