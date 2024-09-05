Руслан Литвинов: хочется поиграть в Европе, но имеем, что имеем

Футболист сборной России Руслан Литвинов назвал главный плюс проведения товарищеского матча с Вьетнамом (0:3).

«По всем причинам, которые вокруг России, ожидаемо, что можно играть только в Азии, поэтому нельзя говорить, что сюда не хочется приезжать. Конечно, хочется поиграть в Европе, но имеем, что имеем.

Главный плюс такого матча — поиграть с футболистами из другой страны. Ну и Вьетнам посмотрели. Думаю, вряд ли бы когда приехал сюда. Скучно мне не было, это наша профессия. Все только рады сыграть за сборную, и неважно, где это происходит», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

Как сборная России играет при Карпине: