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Руслан Литвинов: хочется поиграть в Европе, но имеем, что имеем

Руслан Литвинов: хочется поиграть в Европе, но имеем, что имеем
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Футболист сборной России Руслан Литвинов назвал главный плюс проведения товарищеского матча с Вьетнамом (0:3).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 62'     0:3 Мусаев – 77'    

«По всем причинам, которые вокруг России, ожидаемо, что можно играть только в Азии, поэтому нельзя говорить, что сюда не хочется приезжать. Конечно, хочется поиграть в Европе, но имеем, что имеем.

Главный плюс такого матча — поиграть с футболистами из другой страны. Ну и Вьетнам посмотрели. Думаю, вряд ли бы когда приехал сюда. Скучно мне не было, это наша профессия. Все только рады сыграть за сборную, и неважно, где это происходит», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

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