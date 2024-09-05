«Себя обманывать не надо». Карпин — об уровне Вьетнама в матче со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне сборной Вьетнама по футболу. Команда Карпина разгромила соперника в товарищеском матче со счётом 3:0.

«Уровень Вьетнама сравнивать с чем? С Европой? Ну да, себя обманывать не надо. По уровню Европы не самая сильная сборная. Не очень много знаем про их футбол. Но по тому, что увидел, команда неплохая, футболисты технически оснащены, где-то, может, не хватает техники», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Голами в составе сборной России отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ван Тхань Ву отправил мяч в собственные ворота. Послезавтра, 7 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Таиланда.