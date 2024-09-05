Карпин: доволен качеством игры России в таких условиях, влаге. Играй в другую погоду — нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, доволен ли он качеством игры национальной команды в матче с Вьетнамом (0:3).

«Доволен ли качеством игры сборной России? Смотря что под этим понимать. В этих условиях, влаге, конечно, доволен. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить ещё. Играй мы в другую погоду — наверное, нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

Как сборная России играет при Карпине: