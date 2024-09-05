Карпин назвал имя вратаря сборной России, который сыграет с Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой вратарь будет играть в воротах в товарищеском матче с Таиландом, который состоится 7 сентября.

«В следующем матче будет играть Сафонов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

Как сборная России играет при Карпине: