«Это не ошибка вратаря». Карпин – об автоголе Вьетнама в матче со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на автогол одного из футболистов сборной Вьетнама в товарищеском матче команд. Россия победила соперника со счётом 3:0.

«Второй гол не считаю ключевым моментом. Это скорее был наш первый гол. Это не ошибка вратаря, а оплошность защитника. На этом поле может произойти то, что мы и увидели. Мяч подпрыгнул и залетел в ворота», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Голами в составе сборной России отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ван Тхань Ву отправил мяч в собственные ворота. Послезавтра, 7 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Таиланда.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года.