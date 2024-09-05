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«Это не ошибка вратаря». Карпин – об автоголе Вьетнама в матче со сборной России

«Это не ошибка вратаря». Карпин – об автоголе Вьетнама в матче со сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на автогол одного из футболистов сборной Вьетнама в товарищеском матче команд. Россия победила соперника со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 62'     0:3 Мусаев – 77'    

«Второй гол не считаю ключевым моментом. Это скорее был наш первый гол. Это не ошибка вратаря, а оплошность защитника. На этом поле может произойти то, что мы и увидели. Мяч подпрыгнул и залетел в ворота», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Голами в составе сборной России отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ван Тхань Ву отправил мяч в собственные ворота. Послезавтра, 7 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Таиланда.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года.

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