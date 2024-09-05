Илья Геркус назвал «полезным опытом» игру сборной России с Вьетнамом

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру сборной России в матче с Вьетнамом, который прошёл в рамках международной товарищеской встречи.

«Хороший матч сборной России с не самым сильным соперником. Попробовали молодых, полезный опыт. Лучше играть, чем не играть.

Возможно, это наша будущая конфедерация, и через неё нам придётся отбираться на чемпионат мира в Саудовской Аравии», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.