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Сербия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45

Сербия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45
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Сегодня, 5 сентября, в матче 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Сербии и Испании. Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе 4 Лиги А также выступят сборные Швейцарии и Дании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Cборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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