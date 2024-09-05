«Спартак» увеличил предложение по Мангашу ради его перехода в московский клуб — O Jogo

Московский «Спартак» увеличил предложение для «Витории Гимарайнш» по трансферу защитника Рикарду Мангаша на € 500 тыс. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, изначально стороны договорились на сумму в € 2 млн. Однако затем красно-белые добавили ещё € 500 тыс. в виде бонусов при достижении определённых целей. Вчера, 4 сентября, «Спартак» направил португальскому клубу проект соглашения с целью уточнения деталей.

В текущем сезоне Мангаш провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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