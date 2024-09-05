Португалия — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45

Сегодня, 5 сентября, в матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Португалии и Хорватии. Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе 1 Лиги А также выступят сборные Шотландии и Польши. Они встретятся в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.