Генеральный секретарь РФС исключил отмену матча России и Таиланда из-за погоды

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов исключил отмену матча сборной России с Таиландом из-за погоды. Игра запланирована на 7 сентября.

«Игра отличная, результат супер, погода не помешала. Матч с Таиландом может быть отменён? Я думаю, что нет», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

Как сборная России играет при Карпине: