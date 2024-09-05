Вратарь сборной России Латышонок: поле не лучшего качества, но в ФНЛ и не такое было

Вратарь сборной России Евгений Латышонок поделился эмоциями после товарищеского матча с Вьетнамом (0:3).

«Я счастлив, что удалось сегодня дебютировать и выиграть. Положительные эмоции. Поле, конечно, не лучшего качества, но в целом нормально. В ФНЛ было и не такое», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

Как сборная России играет при Карпине: