Митрофанов: условия в Азии — непривычные. Хочется играть в комфорте, в Европе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об условиях проведения матчей в Азии после товарищеского матча сборной России с Вьетнамом (0:3).

«Условия непривычные для нас. Поэтому, конечно, нам хотелось бы играть в более комфортных условиях для нас, европейского соревнования», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

Помимо матча с Вьетнамом, в 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

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