Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной России Латышонок: как восстанавливаться от жары? Водичку попьём, и всё

Вратарь сборной России Латышонок: как восстанавливаться от жары? Водичку попьём, и всё
Комментарии

Вратарь «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок высказался о своём дебюте за национальную команду. Он пришёлся на товарищеский матч с Таиландом (3:0).

«Требования Карпина понятны. Всё объяснили, проводили тренировки. Всё понятно донесли. Думаю, Лунёву было тяжелее играть, потому что было жарко. Больше моментов у меня было во втором тайме. Не знаю, кому легче было.

Волновался, конечно, хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что всё так сложилось. Как восстанавливаться от жары? Водичку попьём, и всё», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

С нынешнего сезона Латышонок представляет «Зенит». В восьми матчах вратарь пропустил три мяча и шесть раз отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Россия разгромила Вьетнам благодаря нелепому автоголу. У Карпина сыграли сразу 4 новичка!
Россия разгромила Вьетнам благодаря нелепому автоголу. У Карпина сыграли сразу 4 новичка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android