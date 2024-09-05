Вратарь сборной России Латышонок: как восстанавливаться от жары? Водичку попьём, и всё

Вратарь «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок высказался о своём дебюте за национальную команду. Он пришёлся на товарищеский матч с Таиландом (3:0).

«Требования Карпина понятны. Всё объяснили, проводили тренировки. Всё понятно донесли. Думаю, Лунёву было тяжелее играть, потому что было жарко. Больше моментов у меня было во втором тайме. Не знаю, кому легче было.

Волновался, конечно, хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что всё так сложилось. Как восстанавливаться от жары? Водичку попьём, и всё», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

С нынешнего сезона Латышонок представляет «Зенит». В восьми матчах вратарь пропустил три мяча и шесть раз отыграл «на ноль».