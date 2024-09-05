В РФС рассказали, что будет делать сборная России в случае отмены матча с Таиландом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет делать сборная России в случае отмены товарищеского матча с Таиландом (7 сентября).

«Если завтра начнётся тайфун и отменят матч, то сборная поедет 7-го числа в отель. В момент, когда наступит время посадки в самолёт, по текущему расписанию: приедет в аэропорт, сядет в самолёт и улетит домой. Мы точно улетаем. Дальше у Таиланда – игра с Вьетнамом. Ни им, ни нам уже не сыграть. Нужно игроков в команду возвращать», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Помимо встречи с Вьетнамом, в 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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