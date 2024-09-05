В РФС исключили матчи сборной России с европейскими командами осенью

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России в осенние международные паузы не будет играть товарищеские матчи с европейскими сборными.

«Осенью не смотрим в сторону европейских сборных. Потому что все играют и все заняты. Осенью смотрим только на Азию», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 5 сентября, сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом (3:0). На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

В 2024 году сборная России провела также два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».