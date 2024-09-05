Адамов — о матче с Вьетнамом: хотелось бы играть в условиях получше

Защитник сборной России Арсен Адамов поделился мнением о товарищеском матче с Вьетнамом (0:3).

«Нелегко было. Погода тяжёлая, мяч нехорошо скачет. В таких условиях играл первый раз. Хотелось бы играть в условиях получше», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

Помимо матча с Вьетнамом, в 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

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