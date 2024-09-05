В РФС отреагировали на предложение включить в ЭСК представителей клубов РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о работе Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС).

«Предложений может быть много. То, что демонстрировал РФС перед ЭСК, высший уровень публичности, открытости и доступности. Общение судей и участников соревнований. В правилах игры есть только три случая, по которым можно писать жалобы, всё остальное правилами не предусмотрено. РФС не просто рассматривает обращения, ЭСК бы и так существовал, но нужно дополнительно анализировать качество работы судей. Как только мы публикуем информацию, есть вопросы, что написано в той или иной формулировке.

Все ли при этом прекрасно владеют правилами игры и терминами? Да, там есть тяжёлые формулировки. Клубы — заинтересованные участники соревнования, часто хотят услышать то, что хотят. При этом мы допускаем, что судьи допускают ошибки, бывают непонятные решения. Об этой понятности и открытости ЭСК для клубов мы говорили», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.