Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали, что обсуждалось на встрече Мажича с клубами РПЛ

В РФС рассказали, что обсуждалось на встрече Мажича с клубами РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился деталями встречи руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

«Встреча с Мажичем прошла очень хорошо. И встреча была рассчитана на общение, собственно, Мажича, который является руководителем судейства в России. Он выполняет управленческие функции. Встреча была с менеджерами, руководителями, генеральными менеджерами футбольных клубов, которые занимаются управлением.

Не обсуждались вопросы разбора того или иного эпизода. Обсуждались вопросы судейской реформы. Были вопросы и пожелания от клубов — системность судейства, улучшения каких-то историй.

Был вопрос, что очень хотим, чтобы графика офсайдных линий была такая же, как в Лиге чемпионов. Мы тоже», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Материалы по теме
В РФС отреагировали на предложение включить в ЭСК представителей клубов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android