В РФС рассказали, что обсуждалось на встрече Мажича с клубами РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился деталями встречи руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

«Встреча с Мажичем прошла очень хорошо. И встреча была рассчитана на общение, собственно, Мажича, который является руководителем судейства в России. Он выполняет управленческие функции. Встреча была с менеджерами, руководителями, генеральными менеджерами футбольных клубов, которые занимаются управлением.

Не обсуждались вопросы разбора того или иного эпизода. Обсуждались вопросы судейской реформы. Были вопросы и пожелания от клубов — системность судейства, улучшения каких-то историй.

Был вопрос, что очень хотим, чтобы графика офсайдных линий была такая же, как в Лиге чемпионов. Мы тоже», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.