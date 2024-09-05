Защитник сборной России Морозов рассказал о своей травме

Игрок московского «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов рассказал о своей травме, которую он получил сегодня, 5 сентября, в матче с национальной командой Вьетнама.

«Небольшое повреждение. Сыграю ли с Таиландом? Думаю, да», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

В 2024 году сборная России провела также два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».